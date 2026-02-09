Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Dünyası, Bursa'da "Üç Nefeslik Rüya" ile Sahneye Taşındı - Son Dakika
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Dünyası, Bursa'da "Üç Nefeslik Rüya" ile Sahneye Taşındı

09.02.2026 11:55  Güncelleme: 13:48
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 'Bursa Tanpınar Yılı' kapsamında, Türk edebiyatının önemli ismi Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerinden esinlenerek 'Üç Nefeslik Rüya' adlı okuma tiyatrosu ve çağdaş dans gösterisini sahneledi.

(BURSA) - 2025-2026 yılını "Bursa Tanpınar Yılı" ilan eden Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türk edebiyatının usta kaleminin metinlerinden yola çıkarak, okuma tiyatrosu ile çağdaş dansı aynı sahnede buluşturan "Üç Nefeslik Rüya" adlı gösteriyi seyirciyle buluşturdu.

Bursa Şehir Tiyatrosu, "Üç Nefeslik Rüya" gösterisini Tayyare Kültür Merkezi'nde sanatseverler için sahneledi. Şehir Tiyatrosu oyuncuları ile Tuğçe Ulugün Tuna yönetimindeki çağdaş dans sanatçılarının ortak çalışması olan özel buluşmada; söz ve beden, eş zamanlı bir anlatı alanı olarak ele alındı.

Metinleri Prof. Dr. Seval Şahin tarafından derlenen, Ali Düşenkalkar'ın genel sanat yönetmenliğini üstlendiği ve Tuğçe Tuna'nın koreografisiyle sahneye taşınan gösteride, usta yazar Tanpınar'ın eserleri çağdaş bir sahne diliyle yorumlandı.

Kaynak: ANKA

