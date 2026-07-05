Bursa'da Üniversite Deneyimi Projesi

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) hayata geçirilen "Tercihten Önce Üniversiteni Yaşa" projesiyle lise öğrencilerinin üniversite ortamını doğrudan deneyimleyerek tercih yapmalarına imkan tanınıyor.

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre proje, YÖK'ün istihdam odaklı program dönüşümü kapsamında üniversitelerde açılan yeni bölümler, bilinçli tercih süreçlerinin güçlendirilmesi, kalite güvencesi ve üniversite-toplum işbirliği hedeflerine odaklanıyor.

Proje kapsamında 11 ve 12. sınıf öğrencileri, bir ay boyunca üniversitede derslere katılarak hem bölümleri hem de meslek alanlarını yakından tanıma imkanı buluyor.

Projeden elde edilen veriler özellikle yapay zeka, veri bilimi ve mühendislik temelli yeni programlara yönelik güçlü bir ilgi olduğunu ortaya koyuyor.

Bu kapsamda iki dönem boyunca "Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi" programı 833 öğrenci tarafından tercih edilirken "Veri Bilimi ve Analitiği" programı 286 öğrenci tarafından tercih listesine eklendi.

Ayrıca BTÜ'nün projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünce de tescillendi.

3 bine yakın üniversite adayı başvurdu

Açıklamada projeye ilişkin görüşlerine yer verilen BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Türkiye'de ilk defa uygulanan özgün bir modelle gençlerin üniversite tercih süreçlerine doğrudan katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Gençlerin üniversite ortamını birebir yaşayarak ve kendilerini tanıyarak yapmalarını hedeflediklerini aktaran Çağlar, projeye yoğun ilgi gösterildiğini ve 3 bine yakın öğrencinin başvurduğunu vurguladı.

Çağlar, "Bu çalışmayı klasik bir tanıtım faaliyetinin ötesinde, yükseköğretime geçişte rehberlik niteliği taşıyan örnek bir model olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Projenin YÖK'ün kalite ve rehberlik odaklı yaklaşımıyla uyumlu olduğunu ve öğrencilerin doğru tercihler yapmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Çağlar, teknik üniversite olarak projeyi her yıl düzenli biçimde sürdürmeyi ve daha fazla öğrenciye ulaştırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

"Bu süreç kariyer hedeflerimi netleştirdi"

11. sınıf öğrencisi Adil Uluca da yapay zeka alanına yönelik ilgisinin bu süreçte netleştiğini bildirdi.

Meslek seçim sürecinin kendisi için kritik olduğunu vurgulayan Uluca, "'Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi' bölümünü seçmiştim ama burada derslere girince bunun gerçekten geleceğin mesleği olduğunu gördüm. Akademisyenleri dinlemek ve ortamı deneyimlemek kararımı güçlendirdi." dedi.

Öğrencilerden Sacide Rana Türk ise mesleki yönelimini laboratuvar deneyimiyle netleştirdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Kimya ile kimya mühendisliği arasındaki farkı burada çok daha iyi anladım. Laboratuvar ortamını deneyimlemek ve hocalarla konuşmak hangi alanın bana uygun olduğunu görmemi sağladı. Bu süreç kariyer hedeflerimi netleştirdi."