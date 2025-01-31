Bursa'da Unutulan Eşyalar Kayıp Eşya Bürosunda Güvenle Saklanıyor

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(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Burulaş; Bursaray vagonlarında, belediye otobüslerinde ve BUDO deniz otobüslerinde unutulan eşyaları, Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda saklıyor. Depoda muhafaza edilen malzemeler, başvuru yapan sahiplerine yetkililer tarafından teslim ediliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi Burulaş, binlerce insana metro, tramvay ve otobüslerle şehir içi, Budo ve BBBUS ile şehirler arası toplu taşıma hizmeti vermeye devam ediyor. 2024 yılında otobüslerle 229 milyon 407 bin 883 kişi, tüm raylı sistemlerle 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplam 333 milyon 896 bin 26 vatandaşı bir yerden bir yere konforlu bir şekilde ulaştıran Burulaş, toplu taşıma araçlarında unutulan eşyaları da güvenli ortamda muhafaza ediyor.

Osmangazi Metro İstasyonu'nda bulunan Kayıp Eşya Bürosu'nda saklanan eşyalar, düzgün bir şekilde istiflenerek başvuru yapan vatandaşlara teslim ediliyor. Unutulan eşyalar arasında işitme cihazları, scooter, koltuk değnekleri, baston, resim tuvalleri, anahtarlıklar, kolyeler, saatler, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve halı gibi birçok eşya bulunuyor.

Raylı Sistemler İstasyonlar Şefi Şerife Sibel Deniz, "Kayıp Eşya Büro'muzda eşyaların güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve sahiplerine teslim edilmesini sağlıyoruz. Eşyalarını kaybeden vatandaşların Kayıp Eşya Bürosu'na bizzat başvurması veya 452 52 44 nolu telefondan bize ulaşması gerekiyor. Ayrıca web sitemizdeki kayıp eşya formunu doldurarak da bize ulaşabilirler. Eşyalarını bulanlar memnun ayrılıyor. Eşyasını kaybedenler 'Bulunmaz' diyerek vazgeçmesinler. Mutlaka Kayıp Eşya Bürosu'na başvursunlar" dedi.