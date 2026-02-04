Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Mazot Desteğine Başvurular Başladı

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üreticilere sağlanacak yüzde 100 hibeli mazot desteği için başvurular başladı.

2025 yılında başlatılan ve 6 bine yakın üreticiye 4 bin TL olarak verilen mazot desteği, bu yıl yine yüzde 100 hibeli olarak 5 bin TL'ye yükseltildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2 Şubat Salı günü itibarıyla mazotla ilgili talepleri almaya başladı. Başvurular, 1 Mart 2026 tarihine kadar 'www.bursa.bel.tr/kirsaldestek' sayfasından yapılabilecek.

Desteğe başvuru yapacak üreticilerin, 2026 yılında Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olması ve traktör ruhsatının başvuru sahibine ait olması gerekiyor. 1 Mart'a kadar devam edecek başvurular, Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirildikten sonra bilgilendirme yapılacak. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kullanılmayan mazotlar, Büyükşehir Belediyesi'nin hesabına aktarılacak.

Mazot desteği için başvuru yapan üreticiler, verdiği desteklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.