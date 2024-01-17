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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda başka suçlardan da aranan 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 288 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 tabanca, tüfek, 74 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi. İ.C, D.S.K, A.K. ve Y.T'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Bursa\'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi gözaltına alındı
17.01.2024 - 12:02,  Güncelleme: 12:05
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yaptığı iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda başka suçlardan da aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, M.İ. ve İ.C'nin adresinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama izniyle yapılan operasyonda M.İ, İ.C, D.S.K, A.K. ve Y.T'nin aralarında olduğu 11 şüpheli yakalandı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 288 gram sentetik uyuşturucu, 2 hassas terazi, 3 tabanca, tüfek, 74 fişek ve 4 kartuş ele geçirildi.

Zanlılardan İ.C, D.S.K, A.K. ve Y.T'nin çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi.

Osmangazi SÖS Büro Amirliğinde işlemleri devam eden şüphelilerden M.İ, İ.C. ve A.K'nin "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA
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