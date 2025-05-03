Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama

Bursa'da düzenlenen operasyonda 600 polis, 41 şüpheliyi gözaltına aldı, 34'ü tutuklandı.

03.05.2025 10:50
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BURSA'da 600 polisin katıldığı, 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram kokain, 2 kilo 300 gram bonzai ham maddesinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Nisan'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet polisin de yer aldığı, toplam 600 personelin katıldığı operasyonda 4 eğitimli köpek ve 4 İHA kullanıldı. Operasyonda 41 şüpheli gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ SERBEST

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 3 kilo 200 gram metamfetamin, 2 kilo 700 gram kokain, 1500 kök Hint keneviri ve bitkilerin yetiştirilmesine yönelik oluşturulmuş düzeneklerde kullanılan çeşitli materyaller, 30 bin ecstasy hap, 2 kilo 300 gram bonzai ham maddesi, 250 gram esrar, 160 sentetik hap, 35 gram bonzai, 3 ruhsatsız tabanca, 7 fişek, 2 hassas terazi, 180 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorgulanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan hakim karşısına çıkarılan 41 şüpheliden 34'ü tutuklandı. 7 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla bırakıldı, 3'ü salıverildi. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 34 Tutuklama - Son Dakika

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