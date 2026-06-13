Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 79 Tutuklama

Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 102 şüpheliden 79'u tutuklandı.

Bursa ve Orhangazi Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürütüldü.

Bursa merkez ve Orhangazi ilçesi ile İstanbul, Yalova, Kütahya ve Eskişehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Helikopter destekli ve 800 personelin katıldığı operasyonda, 3 kilo 839 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 45 gram esrar, 1 kilogram kokain, çeşitli miktarlarda eroin ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca hassas teraziler, uyuşturucu kullanımı için cam düzenekler ile tüfek bulundu.

Operasyonda 102 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 79'u tutuklandı, 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.