Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da GUHEM'de Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı ile Uzay Misyonu Paylaşıldı

12.04.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde kurulan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 'Ufkun Ötesinde: Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonu' programıyla gençlere havacılık ve uzay alanında bilgi veriyor. Programda Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, deneyimlerini paylaştı ve katılımcılar uzay teknolojilerinin sergilendiği alanlarda eğitim aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa'ya kazandırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), havacılık ve uzay alanındaki etkinliklerine devam ediyor. 'Ufkun Ötesinde: Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonu' programına Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Gezeravcı, görev süresince edindiği deneyimleri ve bilimsel çalışmaları gençlerle paylaştı. Etkinlik kapsamında kurulan sergide, uzay teknolojilerindeki gelişimi simgeleyen ekipmanlar, fotoğraflar ve etkileşimli alanlar katılımcılarla buluşturuldu. Program ve sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

GUHEM, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak havacılık ve uzay profesyonellerini gençlerle buluşturuyor. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, büyük başarıların cesur hayallerle başladığını vurgulayarak, GUHEM'in Bursa'nın üretim gücüne inançla hayat bulduğunu söyledi. Şener, GUHEM'de 70 astronotu ağırladıklarını belirterek, küresel uzay ekonomisinin büyüklüğüne dikkat çekti ve Türkiye'nin Millî Uzay Programı'na destek verdiğini ifade etti.

Alper Gezeravcı, GUHEM'in ülkemizde alternatifi olmayan bir merkez olduğunu belirterek, 'Ufkun Ötesi' sergisini farklı şehirlerde vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Gezeravcı, Millî Uzay Programı'nın özel sektörü de sürece dahil eden geniş bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve uzay farkındalığının artmasıyla özel sektörün payının artacağına inandığını belirtti. Ayrıca, BTSO'nun 2013 yılında GUHEM'in kurulmasına öncülük etmesinin vizyoner bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, BTSO'ya ve Bursa halkına teşekkür etti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 16:31:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.