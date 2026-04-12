Bursa'da GUHEM'de Türkiye'nin İlk Astronotu Alper Gezeravcı ile Uzay Misyonu Paylaşıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde Bursa'ya kazandırılan Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), havacılık ve uzay alanındaki etkinliklerine devam ediyor. 'Ufkun Ötesinde: Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonu' programına Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı katıldı. Gezeravcı, görev süresince edindiği deneyimleri ve bilimsel çalışmaları gençlerle paylaştı. Etkinlik kapsamında kurulan sergide, uzay teknolojilerindeki gelişimi simgeleyen ekipmanlar, fotoğraflar ve etkileşimli alanlar katılımcılarla buluşturuldu. Program ve sergi, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

GUHEM, Avrupa'nın en büyük, dünyanın sayılı merkezlerinden biri olarak havacılık ve uzay profesyonellerini gençlerle buluşturuyor. Programın açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, büyük başarıların cesur hayallerle başladığını vurgulayarak, GUHEM'in Bursa'nın üretim gücüne inançla hayat bulduğunu söyledi. Şener, GUHEM'de 70 astronotu ağırladıklarını belirterek, küresel uzay ekonomisinin büyüklüğüne dikkat çekti ve Türkiye'nin Millî Uzay Programı'na destek verdiğini ifade etti.

Alper Gezeravcı, GUHEM'in ülkemizde alternatifi olmayan bir merkez olduğunu belirterek, 'Ufkun Ötesi' sergisini farklı şehirlerde vatandaşlarla buluşturduklarını söyledi. Gezeravcı, Millî Uzay Programı'nın özel sektörü de sürece dahil eden geniş bir yapıya sahip olduğunu vurguladı ve uzay farkındalığının artmasıyla özel sektörün payının artacağına inandığını belirtti. Ayrıca, BTSO'nun 2013 yılında GUHEM'in kurulmasına öncülük etmesinin vizyoner bir yaklaşım olduğunu ifade ederek, BTSO'ya ve Bursa halkına teşekkür etti.