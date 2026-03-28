Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da 'Yan Bakma' Kavgası: Bıçaklanan Genç Hastaneye Kaldırıldı

28.03.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da yan bakma nedeniyle çıkan kavgada 22 yaşındaki Ahmet K. bıçaklandı, 3 genç yakalandı.

BURSA'da, 'yan bakma' kavgasında Ahmet K.'yi (22) bıçakla yaraladığı öne sürülen A.T. (19) ile yanındaki T.C.B. (15) ve T.Y. (14), polis tarafından yakalandı. O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Mimarsinan Mahallesi Kervan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evine yürüyerek giden Ahmet K. ile yanından geçen A.T. arasında 'yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya döndü; Ahmet K., A.T. ile yanında bulunan T.C.B. ve T.Y. tarafından darbedilip, sol kolu ve bacağından bıçaklandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheliler, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga anı ise çevredeki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

ÜZERLERİNDEN SUSTALI ÇIKTI

Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı aramada şüphelilerin üzerinde 2 sustalı ile 1 sallama olarak tabir edilen kesici alet ele geçirildi. Ayrıca A.T.'nin 5, T.C.B. ve T.Y.'nin ise 1'er suç kaydının olduğu tespit edildi. Yaşları küçük olan T.C.B. ile T.Y., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.T. ise işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmit’te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu İzmit'te eğlence mekanına silahlı saldırııda ölü sayısı 3 oldu
Ayşe Tokyaz’ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce ’yeter yeter’ diye bağırıyordu Ayşe Tokyaz'ın katilinin yargılandığı Ejegül davasında tanık: Düşmeden önce 'yeter yeter' diye bağırıyordu
ABD’de yargılanıyor Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında ABD'de yargılanıyor! Maduro ve eşi ikinci kez hakim karşısında
EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan’da başlayacak EGM Trafik Başkanı Mutlu: APP plaka denetimlerimiz 1 Nisan'da başlayacak
Kimya deneyi faciaya döndü Öğrencilerin el ve yüzleri yandı Kimya deneyi faciaya döndü! Öğrencilerin el ve yüzleri yandı
Vedat Muriqi’den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

15:27
CHP lideri Özel, Özkan Yalım’ın görüntüleri için özür diledi
CHP lideri Özel, Özkan Yalım'ın görüntüleri için özür diledi
15:13
NBA’de tarihi an Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
NBA'de tarihi an! Daha önce böylesi ne görüldü ne duyuldu
15:12
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı Bir de rest çekti
Pezeşkiyan, ABD ile müzakere yapıldığını ilk kez doğruladı! Bir de rest çekti
14:24
Trump’tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
Trump'tan Prens Selman hakkında skandal sözler: G.tümü öpeceğini...
13:55
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
13:22
İzzet Ulvi Yönter’in istifası sonrası Bahçeli’den ilk açıklama
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2026 15:43:45. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.