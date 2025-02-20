Bursa\'da Yangın: Madeni Yağ İşletmesi Zarar Gördü

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan sanayi sitesinde madeni yağ satışı yapılan iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yiğitler Mahallesi'ndeki OTOSANSİT'te madeni yağ satışı üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm iş yerini kapladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerinde inceleme yapan Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, gazetecilere, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 100'ün üzerinde personelin 53 araçla yangına müdahale ettiğini söyledi.

Metin Esen, yangının çevredeki iş yerlerine sirayet etmesinin engellendiğini belirterek, işletmenin 3 dükkanın birleştirilmesiyle depo ve satış yeri olarak kullandığını, yangının sebebiyle ilgili henüz net bir bilgi olmadığını anlattı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Yıldırım Belediyesi ekiplerinin de yangını söndürme çalışmalarına destek verdiğini vurguladı.

İş yerinde hasara yol açan ve ekiplerin yaklaşık 4 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.