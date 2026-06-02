Bursa\'da Yangın Paniği

BURSA'da iki katlı bir binada çıkan ve paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesi Çalı Kavşağı'ndaki 2 katlı binanın katında çıktı. Binadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, kısa sürede binayı sardı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, yan binada bulunan yatalak bir hasta ise tedbir amacıyla vatandaşlar tarafından tahliye edildi. Bölgede paniğe neden olan yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Binada hasara nede olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.