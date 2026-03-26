Bursa'da Yangın Sonrası Fidan Dikimi

26.03.2026 14:41
Basın mensupları, Bursa'nın Gürsu ilçesindeki yangın bölgesine fidan dikti. Orman yangınlarıyla mücadele vurgulandı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde geçen yaz ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeye, basın mensupları tarafından fidan dikildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce Orman Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen etkinlikte basın mensupları, yangında zarar gören alanda fidanları toprakla buluşturdu.

Orman Bölge Müdürü Erdal Şahan, yaptığı açıklamada, 2025 yılında sorumluluk sahalarında orman yangınları çıktığını hatırlattı.

Orman yangınlarıyla zorlu mücadelede basın mensuplarının da her zaman yanlarında olduğunu vurgulayan Şahan, "Yeri geldi dumanı, tozu yuttuk. Uykusuz gecelerde beraberdik. Bu dönemde verdiğiniz emekler için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Şahan, müdürlüğünün sorumluluğundaki Bursa, Yalova ve Bilecik'te 771 bin 845 hektar orman alanının bulunduğunu aktardı.

Küresel iklim değişikliğinin etkisiyle geçen yıl yaz mevsiminin Bursa'da orman yangınları açısından zorlu geçtiğini belirten Şahan, şöyle konuştu:

"Bursa'da 2025 yılında çıkan 88 orman yangınında 5 bin 380 hektar ormanlık alanımız zarar gördü. 159 kırsal alan yangını meydana geldi. Geçtiğimiz yıl hasat yangınlarının yoğun olduğunu görüyoruz. Çıkan 129 yangının yüzde 95'i insan kaynaklı. Bunları hasat, anız, çöplük, avcılık, çoban ateşi gibi detaylandırabiliyoruz ama yıldırım yangınları sadece yüzde 5 seviyesinde kalıyor. Asıl yangınlarımız insan kaynaklı meydana geliyor."

Erdal Şahan, orman yangınlarıyla mücadelede önleme, söndürme ve rehabilitasyon stratejilerini yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl Bursa'nın Kestel, Gürsu ve Harmancık ilçelerinde çıkan büyük orman yangınlarındaki söndürme ve yeniden ağaçlandırma faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Şahan, "Tüm bu faaliyetler çerçevesinde bugün itibarıyla Bursa'da yanan ormanlık alanların yeniden rehabilitasyonu ve fidan dikilmesi, tohum atılması çalışmalarını yüzde 99 tamamladık." dedi.

Şahan, geçen yaz çıkan yangınların ardından toplam 5 bin 380 hektar ormanlık alanda 1434 hektar doğal gençleştirme yaptıklarını belirterek, "2 bin 390 hektar suni gençleştirme, 149 hektar rehabilitasyonun yanında, 17 kilometre yangın müdahale zonu, 100 kilometre yeni yol, 2 bin 941 kilometre teras tesis edildi. 2 milyon 267 bin fidan dikildi ve toplam 25 ton tohum takviyesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Bursa için çınar ağacının özel bir anlamı olduğunu dile getiren Şahan, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla kent genelinde 700 çınar fidanı dikeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi
Şanlıurfa’da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi Şanlıurfa'da 50 ton bozuk tavuk eti ele geçirildi

15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:08
İşte Mourinho’nun gelecek sezon yöneteceği takım
İşte Mourinho'nun gelecek sezon yöneteceği takım
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
