Bursa\'da Yangında Kadın Cesedi Bulundu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evde bir kadının cesedi bulundu.

Mollaarap Mahallesi Onbaşı Çıkmazı'nda 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü. Yangın sonrası evde araştırma yapan ekipler, 63 yaşındaki Ayşe Açar'ın cansız bedenini buldu.

Açar'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ayşe Açar'ın eşinin ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.