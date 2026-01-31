Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlediği "Yarıyıl Şenliği" Sona Erdi - Son Dakika
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Düzenlediği "Yarıyıl Şenliği" Sona Erdi

31.01.2026 11:48  Güncelleme: 13:34
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yarıyıl Şenliği', yüzlerce çocuğun katılımıyla renkli etkinliklerle sona erdi. Etkinlikte sihirbazlık, kukla gösterileri, DJ performansı ve yüz boyama gibi aktiviteler yer aldı.

(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından sömestr tatiline özel düzenlenen "Yarıyıl Şenliği", yüzlerce çocuğun katıldığı renkli etkinlikle sona erdi.

Öğrenciler sömestr tatilinde hem gülsün hem öğrensin diye düzenlenen "Yarıyıl Şenliği", Tayyare Kültür Merkezi'nde yapılan kapanış etkinliği ile sona erdi. Salonu dolduran yüzlerce çocuk ve aileleri, sihirbazlık, kukla ve jonglör gösterisi, DJ performansı ve yüz boyama etkinliği eşliğinde keyifli anlar yaşadı.

Çocukların eğlenceli bir sömestr tatili geçirmeleri hedefiyle, 18-30 Ocak günleri arasında düzenlenen şenlik kapsamında iki hafta boyunca atölyeler, sinema ve tiyatro gösterimleri, geziler, çocuk oyunları, masal dinletileri, karagöz gölge oyunları, drama etkinlikleri, seminer ve söyleşiler, sihirbaz gösterileri ve doğa yürüyüşleri yapıldı. Etkinliklere katılan aileler, çocuklarının faydalı ve verimli bir yarıyıl tatili geçirdiğini belirterek, Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

