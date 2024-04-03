Bursa\'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne, iki çocuğunun da yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde Tuba Çival'in öldüğü (38), kızları Rabia (14) ve Merve Çival'in (7) yaralandığı 1 Nisan'daki kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Recep Ö. ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Tolga G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen sürücülerden Recep Ö, "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Tolga G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fevzi Çakmak Caddesi'nde 1 Nisan'da, Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba Çival ile kızları Rabia ve Merve Çival'e çarpmıştı. Yaralanan anne Tuba Çival, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmiş, 2 kızı da yaralanmıştı. Kazanın ardından sürücü Recep Ö. ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.