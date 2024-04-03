Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçtikleri sırada otomobiliyle çarptığı kadının ölümüne, iki çocuğunun da yaralanmasına neden olan sürücü tutuklandı.
Fevzi Çakmak Caddesi'nde Tuba Çival'in öldüğü (38), kızları Rabia (14) ve Merve Çival'in (7) yaralandığı 1 Nisan'daki kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Recep Ö. ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Tolga G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücülerden Recep Ö, "taksirle ölüme neden olma" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Tolga G. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Fevzi Çakmak Caddesi'nde 1 Nisan'da, Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Tuba Çival ile kızları Rabia ve Merve Çival'e çarpmıştı. Yaralanan anne Tuba Çival, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmiş, 2 kızı da yaralanmıştı. Kazanın ardından sürücü Recep Ö. ile kazaya karışan diğer aracın sürücüsü gözaltına alınmıştı.
Son Dakika › Güncel › Bursa'da yaya geçidinde kaza: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Ağrı'da kanser nedeniyle 33 kiloya düşen ve yatalak hale gelen 87 yaşındaki kadın, Erzurum Şehir Hastanesinde çoklu organ tutulumlu ileri evre kalın bağırsak kanserinden kurtuldu. Zübeyde Kaya, başarılı bir ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle Yaogan-42 01 uzaktan algılama uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye yerleştirdi. Bu, Uzun Yürüyüş serisi roketlerin 515. uçuş görevi oldu.
Adıyaman İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendiği M.A. ile M.K.'yı durdurarak üst araması yaptı. Şüphelilerin üst aramasında 8 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Yakalanan M.A. ile M.K. emniyete götürülerek sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde bir konteynerde düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada Nepal uyruklu 3'ü kadın toplam 10 düzensiz göçmen yakalandı. Konteynerde su, yiyecek ve çuval ile kilimler bulundu. Göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Eskişehir'de gerçekleştirilen operasyonda, FETÖ'ye yönelik faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin örgüte maddi destek sağladıkları ve dağılmayı önlemek için faaliyetlerde bulundukları belirlendi.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Güncel İl Yapılanması Soruşturması kapsamında yakalanan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde 14 yıl önce bulunan mamut fosilleri, yeni açılan Samsun Müzesi'nde sergilenmeye başlandı. Müzede ayrıca Hitit, Pers, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait eserler de bulunuyor. Mamut fosilleri, 1 ila 2 milyon yıl öncesine ait olduğu belirlenen diğer fosillerle birlikte sergileniyor.
Bilecik Belediye Başkanı seçilen Melek Mızrak Subaşı, mazbata töreni öncesinde tebrik çiçeği yerine SMA hastası Aydem'e destek olunmasını rica etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?