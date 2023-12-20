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Bursa'da Yaya Geçitlerinde Yeni Uygulama: Zemin Yaya - Son Dakika
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Bursa'da Yaya Geçitlerinde Yeni Uygulama: Zemin Yaya

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen 'zemin yaya' uygulaması, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara öncelik tanınmasını sağlıyor. Uygulama, sarı ve siyah renkte platformlarla yayaların beklemesini sağlıyor ve yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engelliler ve bebek arabası kullananlar da bu uygulamadan faydalanabiliyor. Proje, uluslararası patent alarak büyük bir başarı elde etti.

Bursa\'da Yaya Geçitlerinde Yeni Uygulama: Zemin Yaya
20.12.2023 - 15:28,
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Bursa Büyükşehir Belediyesince geliştirilen "zemin yaya" uygulaması, trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara öncelik tanınmasını sağlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, trafik ışıklarındaki yaya butonlarının yerine kullanılacak farklı bir sistem için çalışma yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı teknik ekipleri "zemin yaya" uygulamasını geliştirdi.

Uygulama kapsamında trafik ışığı bulunan bir yaya geçidinin her iki tarafına "Karşıya geçmek için üzerinde bekleyiniz." yazılı sarı ve siyah renkte platform yerleştirildi.

Üzerinde durulunca aktifleşen sistem 2 saniye içinde yayayı algılıyor ve sesli uyarının ardından yayalar için yeşil ışık yanıyor. Görme engellilerin beyaz bastonla kaldırımlardaki sarı renkli taban takip taşları sayesinde ulaşabildiği, bebek arabası kullanan ya da elleri dolu olan yayaların da hayatını kolaylaştıran platform, kentin farklı noktalarında da yaygınlaştırılmaya başlandı.

İlk olarak Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı'nda başlatılan uygulama, özellikle yaya hareketliliğin yoğun olduğu Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve Profesör Tezok Caddesi'ne de yerleştirildi.

Uluslararası patenti alındı

Engelli ya da engelsiz tüm yayalar için büyük kolaylık sağlayan projeyi geliştiren ekipte yer alan Bursa Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğünde görevli elektrik mühendisi Zafer Kavak, tamamen yerli ve milli projenin uluslararası patentinin de alındığını belirtti.

Direk üzerine monte edilmiş ve dokunularak talebin oluşturulduğu yaya butonları ile karşılaştırıldığında bu sistemin çok daha kullanışlı olduğunu aktaran Kavak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendinizi görme engelli bir vatandaşımızın yerine koyun ya da bu butonların bulunduğu bir sinyalize kavşağa giderek gözlerinizi kapatın ve karşıya geçebilmek için direk üzerindeki ufak bir noktayı bulmaya çalışın. Bu hiç de kolay olmayacaktır. Peki elleri olmayan bir engelli vatandaşımız ne yapacak, düğmeye nasıl basacak? Boyundan aşağısı felç olan bir engelli, sadece parmaklarının ucunu kullanabilmek için aylarca eğitim almış bir engelli, kolunu kullanamıyor butona nasıl basacak? Sistemimiz tüm bu sorunlar için pratik bir çözüm oldu."

Kavak, sistemin sağlıklı bireyler için de avantajlar sunduğunu, özellikle Kovid-19 salgınından sonra bireylerin temas noktalarına daha çok dikkat etmeye başladığını anlatarak şunları kaydetti:

"Karşıya geçmek istiyorsanız günde yüzlerce, hatta bazı yerlerde binlerce farklı insanın temas ettiği bir noktaya, nokta atışı temas etmek zorundasınız. Tüm bu insanları hijyen için kontrol edemezsiniz. Zemin yaya isimli bu ürünle artık bir butona temas etmek zorunda değiliz. Ürün yere montaj edilen ve üzerine basıldığında talep oluşturan, böylece de trafik ışıklarının değişmesini sağlayan yeni bir teknoloji."

Kaynak: AA
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