Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Gürsu Bölgesindeki Trafiği Rahatlatacak Çalışma
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Gürsu Bölgesindeki Trafiği Rahatlatacak Çalışma

30.03.2026 16:57  Güncelleme: 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ile 11 Eylül Bulvarı arasında bağlantı yolu ve Demetevler ile Şirinevler mahalleleri arasında köprü inşaatı yaparak bölgedeki trafik akışını rahatlatmayı hedefliyor.

(BURSA) - Kentteki ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ile 11 Eylül Bulvarı arasında modern mühendislik teknikleriyle inşa edilecek bağlantı yolu ile bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatmayı planlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler ve Şirinevler mahalleleri arasındaki Balıklıdere ve Deliçay dereleri üzerine iki adet köprü inşa edecek. Öngermeli kirişli betonarme olarak projelendirilen köprülerin genişliği 26,50 metre, açıklıkları ise 23 ve 38 metre olacak.

Altyapı çalışmaları kapsamında köprülerin dayanıklılığını artırmak amacıyla radye temellerin altında kapsamlı kazık imalatı gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda 1 nolu köprü için 60 adet, 2 nolu köprü için ise 84 adet olmak üzere toplam 144 adet, 100 santimetre çapında ve 14,90 metre uzunluğunda fore kazık imalatı yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte üç şeritli çift yönlü araç trafiğinin yanı sıra köprü üzerindeki yaya yolları sayesinde yayalar da güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Projenin ihalesi ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Faaliyetler öncesinde bölgede incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, hem Deliçay hem de Balıklıdere üzerinde yapılacak köprülerle birlikte 11 Eylül Bulvarı'nı Gürsu'daki 35'lik yola bağlamış olacaklarını dile getirdi. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda yol güzergahı olacağını belirten Bozbey, "23 metre Balıklıdere üzerine, 38 metre de Deliçay üzerine yapacağımız köprülerle birlikte Ankara Yolu'ndaki trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olacak. Güzergah üzerindeki vatandaşlarla görüşmeler başladı. Yakın zaman içerisinde yol ve köprü çalışmalarını başlatacağız" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:44:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.