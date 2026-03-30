Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Gürsu Bölgesindeki Trafiği Rahatlatacak Çalışma

(BURSA) - Kentteki ulaşım ağını güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gürsu ile 11 Eylül Bulvarı arasında modern mühendislik teknikleriyle inşa edilecek bağlantı yolu ile bölgedeki trafik akışını önemli ölçüde rahatlatmayı planlıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesine bağlı Demetevler ve Şirinevler mahalleleri arasındaki Balıklıdere ve Deliçay dereleri üzerine iki adet köprü inşa edecek. Öngermeli kirişli betonarme olarak projelendirilen köprülerin genişliği 26,50 metre, açıklıkları ise 23 ve 38 metre olacak.

Altyapı çalışmaları kapsamında köprülerin dayanıklılığını artırmak amacıyla radye temellerin altında kapsamlı kazık imalatı gerçekleştirilecek. Bu doğrultuda 1 nolu köprü için 60 adet, 2 nolu köprü için ise 84 adet olmak üzere toplam 144 adet, 100 santimetre çapında ve 14,90 metre uzunluğunda fore kazık imalatı yapılacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte üç şeritli çift yönlü araç trafiğinin yanı sıra köprü üzerindeki yaya yolları sayesinde yayalar da güvenli ve konforlu bir şekilde ulaşım sağlayabilecek. Projenin ihalesi ise 13 Nisan'da gerçekleştirilecek.

Faaliyetler öncesinde bölgede incelemelerde bulunan Başkan Bozbey, hem Deliçay hem de Balıklıdere üzerinde yapılacak köprülerle birlikte 11 Eylül Bulvarı'nı Gürsu'daki 35'lik yola bağlamış olacaklarını dile getirdi. Yaklaşık 1,3 kilometre uzunluğunda yol güzergahı olacağını belirten Bozbey, "23 metre Balıklıdere üzerine, 38 metre de Deliçay üzerine yapacağımız köprülerle birlikte Ankara Yolu'ndaki trafik yoğunluğu büyük ölçüde azalmış olacak. Güzergah üzerindeki vatandaşlarla görüşmeler başladı. Yakın zaman içerisinde yol ve köprü çalışmalarını başlatacağız" dedi.