Osmangazi Belediyesi, 29'uncu Osmek Kurs Merkezi'ni Hizmete Açtı - Son Dakika
Osmangazi Belediyesi, 29'uncu Osmek Kurs Merkezi'ni Hizmete Açtı

27.01.2026 15:47  Güncelleme: 16:46
Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'nde yeni bir OSMEK Kurs Merkezi açtı. Başkan Erkan Aydın, merkezdeki eğitimlerin özellikle kadınların sosyalleşmesine ve yeni beceriler kazanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi, vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda Yenibağlar Mahallesi'ne yeni bir OSMEK Kurs Merkezi kazandırdı. Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bu merkezle birlikte 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi'ni açmış bulunuyoruz. Şu anda toplamda bin 200'e yakın kursiyerimiz var ve bunun yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor" dedi.

Osmangazi Belediyesi, Yenibağlar Mahallesi'ne kazandırdığı OSMEK Kurs Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışa, Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeynep Terece, Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Merkezde el sanatları, el mefruşatı, el nakışı ve dikiş branşlarında 4 sınıfta, haftanın 5 günü toplam 60 kursiyere eğitim verilecek.

"Yenibağlar'a, Osmangazi'ye ve Bursa'ya önemli katkılar sağlayacak"

Açılışın ardından kurs merkezini gezen Başkan Erkan Aydın, kursiyerlerle sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Aydın, "Bu merkezle birlikte 29'uncu OSMEK Kurs Merkezi'ni açmış bulunuyoruz. Şu anda toplamda bin 200'e yakın kursiyerimiz var ve bunun yüzde 95'ini kadınlar oluşturuyor. Muhtarımızın da ifade ettiği gibi, bu kurslar kadınlarımızın hem sosyalleşmesine hem de yeni beceriler kazanmasına büyük katkı sağlıyor. Demirtaş'taki OSMEK kursumuzdan 69 yaşında okuma yazma öğrenen bir kursiyerimiz, kitap yazacağını söyledi. İlerlemiş yaşına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen, öğrenme heyecanını sürdüren insanlarımız var. Yeter ki biz onlara imkan sunalım. İnşallah, Yenibağlar OSMEK Kurs Merkezi de başta kadınlarımız olmak üzere Yenibağlar'a, Osmangazi'ye ve Bursa'ya önemli katkılar sağlayacak" diye konuştu.

Yenibağlar Mahallesi Muhtarı Nursel Şahintürk ise uzun süredir talep ettikleri OSMEK Kurs Merkezi'ni mahallelerine kazandıran Başkan Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

