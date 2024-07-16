Bursa'da Yetiştirilen Taylar Açık Artırmayla Satıldı

Güncel

Bursa'da, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Anadolu Tarım İşletmesi tarafından yetiştirilen taylar, açık artırma usulüyle satışa sunuldu.

İhalede satışa sunulan 73 taydan 55'i çeşitli fiyatlardan alıcı buldu.

İhalenin en pahalıları, Hasan Altunbaş'ın 3 milyon 500 bin liraya aldığı "Uzunköprü", Memduh Ateş'in 1 milyon 600 bin lira ödediği "Gürgökbey" ve Ali Kaya'nın 1 milyon 550 bin liraya aldığı "Nevşehir Beyi" isimli Arap tayı oldu.

Türkiye'nin dört bir yanından at severlerin katıldığı açık artırmada satılan 55 koşu tayından 25 milyon 780 bin lira gelir elde edildi.