Bursa\'da Yumurta İşletmesinde Yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde bir yumurta işletmesinde yangın çıktı. 1 itfaiye görevlisinin dumandan etkilendiği yangına müdahale sürüyor.

Yangın, saat 21. 30 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi Muhittin Kırcal Sokakta bulunan bir gıda işletmesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, işletmenin önündeki bir araç çevredeki vatandaşların da yardımıyla çekiciye bindirilirdi. 1 itfaiye eri yangından etkilenirken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.