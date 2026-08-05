Bitcoin cüzdanları boşaltılıyor: Yatırımcıların gözü bu seçeneğe çevrildi

Saldırganlar geçen perşembe Coldcard donanım cüzdanlarından Bitcoin çekmeye başladı. Coinkite'ın Mart 2021 tarihli bir yazılım güncellemesindeki kusur, özel anahtar üretimindeki rastgeleliği zayıflattı ve açık beş yıl boyunca fark edilmedi. Üç saldırı dalgasının ardından yaklaşık 7.300 adresten 1.600'e yakın Bitcoin boşaltıldı. Galaxy Research verilerine göre doğrulanmış kayıplar 100 milyon doları aşarken, teyit edilmemiş dördüncü dalga da hesaba katıldığında toplam kaybın 130 milyon dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Bireylerin Bitcoin almasına, tutmasına ve kendi saklamasına yardımcı olan ABD merkezli Swan, risk altındaki müşterilerinin para çekimlerini durdurdu. Şirket uygulama içi uyarılar yayımladı ve geçiş desteğini müşterisi olmayan risk altındaki kullanıcılara da açtı. Swan CEO'su Cory Klippsten, saldırının ortaya çıktığı hafta sonu Paris'te bir düğündeyken mesajların gelmeye başladığını anlattı. Klippsten, "Sabahın dördünde, Pasifik saatindeki birinin Bitcoin'lerini güvene almasına yardım için mesaj atıyordum." dedi.

Saldırı, bazı piyasa yorumcularının bireysel saklama modelinin risklerini yeniden gündeme taşımasına neden oldu. Bu yorumcular, yatırımcıların Bitcoin'i kendileri tutmak yerine borsa yatırım fonları (ETF) gibi araçlar üzerinden almayı değerlendirebileceğini savundu.

7.300 ADRESLİ SALDIRI SONRASI SWAN VAULT ÖNE ÇIKTI

Klippsten, müşterilerin bireysel saklamadan uzaklaşmadığını söyledi. Ona göre yatırımcılar cüzdanlarını terk etmek yerine varlıklarına erişimi daha güvenli hale getirmenin yollarını arıyor. Bu eğilimin merkezinde, tek bir cihazdaki açık veya arızanın kullanıcının tüm varlıklarını riske atamadığı ortak çoklu imza ürünü Swan Vault yer alıyor. Klippsten, "Bireysel saklamayı terk etmek yerine çoğu kişi onu yükseltiyor." dedi.

Swan CEO'su, insanların Bitcoin kaybetmesinin kötü olduğunu ancak güvenlik araçlarının saatler içinde güçlendirildiğini belirtti. Klippsten, yaşanan olayın bireysel saklama açısından en iyi gelişmelerden birine dönüşebileceğini savundu.

BİTCOİN ETF'LERİNE İKİ GÜNDE 382 MİLYON DOLAR GİRDİ

Saldırının sürdüğü günlerde ETF'lerde de güçlü girişler görüldü. ETF akış verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'leri salı günü 211,5 milyon dolar, pazartesi günü ise 170 milyon dolar net giriş kaydetti.

Toparlanmaya BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu öncülük etti. IBIT pazartesi 111 milyon, salı ise 170 milyon dolar giriş aldı. Fidelity'nin Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) fonu da iki günde yaklaşık 33 milyon ve 20 milyon dolarlık giriş kaydetti. Invesco Galaxy Bitcoin ETF (BTCO) ise pazartesi 6,7 milyon dolarlık girişle 1 Temmuz'dan bu yana ilk pozitif günlük sonucunu gördü.

ETF analisti Eric Balchunas, Coldcard saldırısının yatırımcıları kurumsal saklamaya yöneltebileceğini değerlendirdi. Balchunas'a göre ETF'lerin varlıkları korumak için geleneksel finans kurumlarına dayanması giderek bir avantaj olarak görülebilir. Bir zamanlar bazı kripto kullanıcılarının "hata" saydığı bu durum, yatırımcılar kurumsal saklayıcılarla küçük kripto şirketlerini kıyasladıkça bir "özellik" gibi değerlendirilebilir.

Bitcoin, saldırının yanı sıra Strategy'nin 1.638 Bitcoin satışı gibi baskı kaynaklarına rağmen görece sakin kaldı. Çalınan Bitcoin'lerin yaklaşık yüzde 90'ı hâlâ zincir üstünde hareketsiz duruyor. Galaxy Research, doğrulanan saldırgan adreslerini ABD federal kolluk kuvvetleriyle paylaştı. Coinkite ise etkilenen modeller için güncellenmiş yazılım yayımladı. Fonların zincir üstünde izlenebilmesi, kolluk kuvvetleri ve borsaların hareketleri takip etmesini kolaylaştırabilir.