Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum - Son Dakika
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Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

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İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve irtikap operasyonunda gözaltına alınan CHP'li Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sızdırılan WhatsApp yazışmaları Türkiye'nin gündemine oturdu. Rüşvet paralarıyla yurt dışına kaçma planlarının ve son derece uygunsuz içeriklerin yer aldığı iddia edilen mesajlara karşı, başkanın eşi Melek Çiçek iddiaları yalanlayarak kumpas savunması yaptı.

İzmir Menderes Belediyesi'nde yürütülen geniş çaplı rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hukuki sürecin yankıları sürerken, evli ve iki çocuk babası olan Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı iddia edilen WhatsApp mesajlaşmaları ortaya saçıldı.

Basına sızan mesajlarda, ikilinin karşılıklı olarak bel altı uygunsuz görüntüler paylaştığı, ayrıca Çiçek'in belediyede çalışan kadın ve erkek personellere yönelik cinsel ve eşcinsel içerikli küfürler sarf ettiği görüldü.

Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum

İŞTE O ŞOK EDİCİ YAZIŞMALAR

Ortaya çıkan mesaj kayıtlarında, Başkan Çiçek'in rüşvet çarkından elde edildiği iddia edilen paralarla sevgilisiyle birlikte yurt dışına kaçma planı yaptığı ve belediyedeki işleri aracılar üzerinden yürüttüğünü itiraf ettiği diyaloglar medyaya şu şekilde yansıdı:

Sevgilisi: Aşkım seni çok kıskanıyorum. Karından bile kıskanıyorum. Belediyeyi ihmal etme aşkım.

İlkay Çiçek: Benim gözüm sadece seni görüyor bebeğim. Belediyeyi nerden çıkardın?

Sevgilisi: Geleceğimiz ama aşkım. Aşkım para biriktireyim derken kendini ele verme. Çok korkuyorum boğam benim.

İlkay Çiçek: Merak etme biraz daha para biriktireyim. Yurtdışına göndereyim seni. Yurtdışında sadece sen ve ben. Merak etme bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum.

BAŞKANIN EŞİNDEN "YAPAY ZEKA" SAVUNMASI

Mide bulandıran iddiaların ve mesajların basında geniş yer bulmasının ardından, İlkay Çiçek'in eşi Melek Çiçek kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Yaşananların bir iftira kampanyası olduğunu ve mesajların gerçeği yansıtmadığını savunan Melek Çiçek, eşinin arkasında durarak şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka ile hazırlanan yalan yanlış haberlerin son bulmasını istiyorum. Elinizi vicdanınıza koyun, iki tane evladım var. Adaletin yerini bulmasını istiyorum ve eşime güvenim sonsuz."

Cumhuriyet Halk Partisi, İlkay Çiçek, Türkiye, Güncel, Gündem, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Gündem Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • himmet kepez himmet kepez:
    Muhtemelen eşi de başkası ile görüştüğü ve beş altı mesajları olduğu için kocasını suçsuz görüyor 0 0 Yanıtla
  • Halis demir Halis demir:
    para nelere kadirsin ne onur ne namus nede gurur bırakıyor yahuuu benimi aldattı seni aldattı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisine attığı bel altı mesajlara karısından ilk yorum - Son Dakika
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