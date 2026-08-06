Bakan Gürlek, Behçet Oktay\'ın ailesini kabul etti! İşte görüşmeden ilk kareler

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 25 Şubat 2009'da ölü bulunan dönemin Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay'ı kabul etti.

BAKAN GÜRLEK İLE OKTAY AİLESİ GÖRÜŞTÜ

25 Mart 2009'da Ankara'da aracının yanında ölü bulunan dönemin Özel Harekat Başkanı Behçet Oktay'ın oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay, Adalet Bakanı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

İŞTE GÖRÜŞMEDEN İLK KARELER:

OLAYIN GEÇMİŞİ

Ankara'da 2009 yılında park halindeki otomobilinde başından silahla vurulmuş halde bulunan eski Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Oktay'ın kendi silahıyla intihar ettiği değerlendirilerek dosyada takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak Oktay'ın ailesi, ölümünde silahlı terör örgütü FETÖ'nün rolü bulunduğunu öne sürerek, dosyanın yeniden ve kapsamlı şekilde incelenmesini talep ediyor.

Bu kapsamda Adalet Bakanı Akın Gürlek, Behçet Oktay’ın, oğlu Burak Oktay ve kız kardeşi Şule Oktay ile Adalet Bakanlığı'nda görüştü.

BEHÇET OKTAY KİMDİR?

Eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay, 17 Temmuz 1957'de Malatya'nın Hekimhan ilçesinde doğdu. Polis Koleji ve Polis Akademisi'nden mezun olduktan sonra çeşitli illerde görev yaptı. 1997 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanı olarak atandı ve Polis Özel Harekât teşkilatını kuran üç isimden biri olarak gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri Altın Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası'na layık görülen Oktay, 25 Şubat 2009'da Ankara'da aracının yanında ölü bulundu.