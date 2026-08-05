Aydın'da korkutan patlama! Yaralılar var
Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olay, böcek ilacı sıkıldıktan sonra banyoda meydana gelirken, çamaşır makinesi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı, patlamanın kesin nedeni için inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir apartmanın beşinci katındaki dairede bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelirken, olayda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İLAÇ SIKTIKTAN SONRA PATLAMA OLDU
Olay, Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1908 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın beşinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evde bulunan anne S.Ö., oğlu B.Ö. ve oğlunun arkadaşı İ.B.K. banyodan gelen kötü koku üzerine, böceklenme olma ihtimaline karşı banyoya böcek ilacı sıktı. Kısa süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle banyoda şiddetli bir patlama meydana geldi.
PATLAMADAN SONRA YANGIN ÇIKTI, İKİ KİŞİ YARALANDI
Patlama sebebiyle banyodaki çamaşır makinesi alev aldı. Şiddetli patlama sesini duyan mahalle sakinleri de panik yaşarken, patlamada S.Ö. ile İ.B.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde çıkan yangına müdahale etti.
ANNENİN DURUMU AĞIR
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ise ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, başından yaralanan S.Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, yeni bir patlama yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi alındı.
Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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