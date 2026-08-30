Bursa'da Yürüyüş Yaparken Düşen Adam Kurtarıldı - Son Dakika
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Bursa'da Yürüyüş Yaparken Düşen Adam Kurtarıldı

Bursa\'da Yürüyüş Yaparken Düşen Adam Kurtarıldı
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Bursa'da yürüyüş sırasında kayalıklardan düşen Ömer Şengün AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

BURSA'da ormanda yürüyüş yaparken kayalıklardan dere yatağına düşüp yaralanan Ömer Şengün (36), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Gümüştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda yürüyüş yapan Ömer Şengün, ayağı kayınca 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarılan Şengün, UMKE ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Bacağında kırıklar olduğu öğrenilen yaralının durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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