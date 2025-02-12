Bursa'da Zabıta Koordinasyon Toplantısı: Yeni Yol Haritası Belirlendi

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(BURSA)– Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 17 ilçenin zabıta müdürlüklerinin bir araya geldiği koordinasyon toplantısında, kentin ana arterleri ve sahilleri için izlenecek yol haritası belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinesinde düzenlenen Aylık Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı'nda 17 ilçenin zabıta müdürlükleri bir araya geldi.

Mustafakemalpaşa'da gerçekleştirilen toplantıda, kentin ana arterleri ve sahilleri için izlenecek yol haritası konuşuldu. İşgaller ve seyyar satıcılara yönelik yapılacak çalışmaların da ele alındığı toplantıda, alınacak önlemler hakkında karar birliğine varıldı. Mudanya ve Gemlik ilçelerinde yaz aylarında oluşması muhtemel seyyar satıcı ve işgallerle ilgili alınacak önlemler hakkında da bilgi alışverişinde bulunuldu. İznik, Orhangazi, Mudanya ve Gemlik ilçelerinde izinsiz kurulması muhtemel çadır, karavan ve konteynerlerin önlenmesine yönelik çalışmaların planlandığı toplantıda, Ramazan aynın yaklaşması ile vatandaşların duygularını istismar ederek para toplayan dilencilere yönelik kentte artırılacak önlemler de masaya yatırıldı.

Toplantı, mevzuat ile ilgili görüş ve önerilerin paylaşılması ile sona erdi.