Bursa\'da Zafer Bayramı Coşkusu

BURSA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Bursa Millet Bahçesi'nde devam eden program, Elif Buse Doğan konseriyle sona erdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında vatandaşlar, Heykel'de bir araya geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın da katıldığı yürüyüşte vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla Bursa Millet Bahçesi'ne yürüdü. Yürüyüşe AK Parti Milletvekili Mustafa Yavuz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, MHP İl Başkan Yardımcısı Ali Cansevdi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, Başkan vekilleri Numan Çakır ve Kevser Öztürk, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri, Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökçe, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüş sırasında marşlar söylendi.

'ŞANLI BAYRAĞIN ALTINDA HÜR BİR ŞEKİLDE YAŞIYORUZ'

Yürüyüşün ardından Bursa Millet Bahçesi'nde düzenlenen program öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın hem gurur hem de hüzün verici bir gün olduğunu belirterek, "30 Ağustos Zafer Bayramı, hem bizim gurur duyduğumuz, övündüğümüz bir gün hem de üzüldüğümüz bir gün. Çünkü o kadar şehidimiz, o kadar gazimiz o zaman bugünkü bu topraklarda hür yaşamamız için canlarını feda ettiler. Ama Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz'u başlatması ve düşmanı İzmir sularına dökerek bugünkü hürriyetimize kavuşmamızın gururunu yaşıyoruz. Çok şükür ki o günlerde verilen bu mücadelenin sonucunda biz bugün bu şanlı bayrağın altında hür bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah bizler de atalarımıza layık bir şekilde ülkemizi daha yukarılara, daha istikbale çıkarmak için mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

'KADİM BİR ŞEHİRDE YAŞIYORUZ'

Bursa'nın fethinin 700'üncü yılına da değinen Biba, "700'üncü yıl dönümü için de ayrıca bir program yapacağız, kapanışını yapacağız inşallah. Onun da ayrı bir gururunu yaşıyoruz. Koca bir 700 yıl; Osmanlı'dan başlayan ve bugünkü Cumhuriyet'e kadar gelen kadim bir şehirde yaşıyoruz. Buranın kıymetini hep beraber biliyoruz diye düşünüyorum. İnşallah o kadim şehre layık olan, kaybettiğimiz bazı unvanlar var, tekrar o unvanları kazandırma adına bizler de yerel yöneticiler olarak canla başla çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'BU MİLLET ESARETİ KABUL ETMEZ'

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından vatandaşları selamlayan Şahin Biba, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde aynı bayrağın altında bir arada olduklarını söyledi. 30 Ağustos'un Türk milletinin bağımsızlık iradesinin en güçlü sembollerinden biri olduğunu belirten Biba, "30 Ağustos, aziz milletimizin bütün zorluklara rağmen kendi kaderini kendi elleriyle yazdığı gündür. 30 Ağustos, Anadolu topraklarına vurulan bağımsızlık mührünün adıdır. Bundan 104 yıl önce milletimizin önüne çok ağır şartlar konulmuştu. Vatan işgal altındaydı. İmkanlar sınırlıydı. Ancak milletimizin inancı, cesareti ve bağımsız yaşama iradesi her türlü imkansızlığın üzerindeydi. 26 Ağustos sabahı Kocatepe'den başlayan Büyük Taarruz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde ve kahraman ordumuzun eşsiz mücadelesiyle 30 Ağustos'ta Büyük Zafer'le taçlandı. O gün, aziz milletimiz bütün dünyaya ilan etti. Bu millet esareti kabul etmez. Bu vatan bölünmez. Bu bayrak inmez. Bu millet kendi geleceğini kendisi belirler" dedi.

Konuşmaların ardından Elif Buse Doğan konser verdi. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Doğan'ın seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Kutlama etkinlikleri konserin ardından sona erdi.