Bursa'da Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

12.04.2026 05:49
Yıldırım'da 2 otomobil ve 1 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı, ulaşım temporarily kapandı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde 2 otomobil ve 1 midibüsün karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi Kestel istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 16 AHD 692 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 16 ASZ 885 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 16 ASZ 885 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Bu sırada, 2 araca çarpmamak için şoförünün manevra yaptığı 16 AAZ 765 plakalı midibüs de bariyerlere çarptı. Kazada otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapatılırken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

