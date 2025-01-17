Bursa\'da Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

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BURSA'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi'nde gerçekleşti. S.B. (28) yönetimindeki 16 BEN 152 plakalı otomobil, A.K. (41) yönetimindeki 16 AJZ 982 plakalı otomobil, F.M. (31) idaresindeki 16 BIJ 110 plakalı otomobil ve S.D. (53) idaresindeki 16 BGU 062 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, 16 BEN 152 plakalı araçta bulunan D.B. (26) ve E.B. (22) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık be polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza da yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Yavuz YILMAZ

Kamera: BURSA DHA