Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'da zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

Bursa-Ankara kara yolu Şehitler köyü mevkisinde Berkan Oluğ (21) yönetimindeki 26 AGH 186 plakalı otomobil, Ümit Fatih Demir (33) idaresindeki 16 BVS 877 plakalı otomobil ile Sena Ergen'in (22) kullandığı 16 CBV 580 plakalı otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Pervin Oluğ (51), Betül Oluğ (24), Ebru Oluğ (6), Yusuf Ahmet Demir (16), bebek Umay Sare Ergen, Nisanur Ergen (21) ve Öznur İkiz (24) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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