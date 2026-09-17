Bursa\'da zorunlu tedavi kararı olan hasta balkondan polis müdahalesiyle gözaltına alındı

Bursa'da zorunlu tedavi kararı olan hasta balkondan polis müdahalesiyle gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde zorunlu tedavisi bulunan psikiyatri hastası, hastaneye gitmemek için eline bıçak alıp kendisini eve kilitledi. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alınan hasta, işlemlerinin ardından hastaneye yatırılacak.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde zorunlu tedavisi bulunan ve hastaneye gitmemek için kendisini eve kilitleyen psikiyatri hastası, itfaiye merdiveniyle balkona çıkan polis ekiplerince gözaltına alındı.
Polis ekipleri, "Hastaneye zorunlu yatış kararı" bulunan psikiyatri hastası Ersin G'nin (28) Çınarönü Mahallesi'ndeki evine gitti.
Polisi kapıda gören Ersin G, eline ekmek bıçağını alarak kendisini eve kilitledi.
Yaklaşık 2 saatlik çalışmaya rağmen Ersin G'yi ikna edemeyen polis ekipleri, itfaiye merdiveniyle binanın 2. katında olan evin balkonuna çıktı.
Ekipler, kısa süre sonra Ersin G'yi ikna ederek gözaltına aldı.
Ersin G'nin işlemlerin ardından hastaneye yatırılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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