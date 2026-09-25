Bursa\'dan Melek Abraş, Kırşehir\'deki Ahilik Haftası\'nda yılın çırağı seçildi

Bursa'da yaşayan aşçı çırağı Melek Abraş, 39. Ahilik Haftası kapsamında, "yılın çırağı" seçildi.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nden (BESOB) yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'deki 39. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında "yılın ahisi," "yılın kalfası ve "yılın çırağı" açıklandı.

Törende, Bursa'yı temsilen değerlendirmeye katılan aşçı çırağı Melek Abraş, "yılın çırağı" seçildi.

Açıklamada Abraş'ın elde ettiği başarıyı değerlendiren BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, sonucun Bursa esnaf ve sanatkarları açısından anlam taşıdığını belirtti.

Abraş'ın "yılın çırağı" unvanına layık görülmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Bilgit, şunları kaydetti:

"Ahiliğin temelinde, mesleği iyi öğrenmek, emeğe saygı göstermek ve ustalığa adım adım ilerlemek vardır. Abraş'ın bu başarısını, gençlerimizin mesleklerine sahip çıkmasının güzel bir örneği olarak görüyoruz. Bursa esnaf ve sanatkar camiası olarak, gençlerimizin iyi birer usta olarak yetişmesini, mesleklerini severek sürdürmesini çok önemsiyoruz."