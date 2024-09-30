Güncel

(BURSA)- Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa Dostluk Gezeği programı ile 650 yıllık ahilik geleneği yaşatıldı.

Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa Dostluk Gezeği programı düzenlendi. 650 yıl önce dönemin ahilerinin bir ahinin evinde toplanarak meşk etmesiyle başlayan Gezek Gecesi geleneği, Ördekli Kültür Merkezi'nde saz ve söz üstatlarının eserleriyle tekrar yaşatıldı. "Saz Başlayınca Söz Biter-Geleneksel Gezek Gecesi"nde Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz eserleri hep bir ağızdan seslendirildi. Bursa Dostluk Gezeği Musiki Derneği sazende ve hanende ustalarının eserleriyle renk kattığı gecede, müzikseverler keyifli vakit geçirdi.

Serhande Ali Piliçer yönetimde gerçekleştirilen program, gezek duası ve hicaz makamında meydan faslıyla başladı. Gecenin ikinci bölümü solo olarak seslendirilen şarkılar ile devam etti. Solo bölümde, ölüm yıl dönümü olması dolayısıyla Sanat Güneşi Zeki Müren'in eserleri seslendirildi.

Konserin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Sefa Yılmaz, Serhande Ali Piliçer'e çiçek takdim etti.