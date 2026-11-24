Bursa Gemlik'te kavgada bacağından yaralanan kişi tedaviye alındı, şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Kumla Mahallesi'nde iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve bir kişi bacağından vurularak yaralandı. Şüpheli evinde yakalanırken ikamette yapılan aramada 3 tabanca ile yaklaşık 200 fişek ele geçirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde çıkan silahlı kavgada??????? bir kişi yaralandı.
Kumla Mahallesi'nde karşılaşan B.Ç. ile M.T.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Ç, yanında bulunan tabancayla M.T.T'yi bacağından vurdu. Şüpheli olayın ardından kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı M.T.T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Gemlik Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Şüpheli B.Ç, polis tarafından evinde yakalandı. İkamette yapılan aramada, 3 tabanca ile yaklaşık 200 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA
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