Bursa Gemlik'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Gemlik'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Bursa Gemlik\'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, İstanbul'dan Bursa istikametine giden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü ve araçta bulunan eşi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

27.05.2024 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi yaralandı.

İstanbul'dan Bursa istikametine giden Cüneyt K. (43) idaresindeki 34 CRK 618 plakalı otomobil, İstanbul İzmir Otoyolu Karsak Gemlik Kavşağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada otomobilin motor bloğu yerinden koparak yolun diğer kısmına savruldu.

Kazada, otomobil sürücüsü Cüneyt K. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Simge K. (39) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Gemlik Devlet Hastanesine götürdü.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlanırken kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: AA

İstanbul, trafik, Gemlik, Bursa, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Gemlik'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:48 Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı Güney Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'deki heyelan felaketinde 2 binden fazla insan toprak altında kaldı
09:37 İsrail kana doymuyor Refah’taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar İsrail kana doymuyor! Refah'taki kampta çocuk ve bebekleri diri diri yaktılar
08:40 Mersin’deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu Mersin'deki zincirleme kazada hayatını kaybeden 10 kişinin kimlikleri belli oldu
08:16 Rus askeri yetkili: Estonya’daki Narva, Letonya’daki Daugavpils ve Litvanya’daki Klaipeda’yı işgal etmeliyiz Rus askeri yetkili: Estonya'daki Narva, Letonya'daki Daugavpils ve Litvanya'daki Klaipeda'yı işgal etmeliyiz
07:53 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a salvolar Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a salvolar
09:43 Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne play-off turundan katılacak İşte Aslan’ın muhtemel rakipleri Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan katılacak! İşte Aslan'ın muhtemel rakipleri
09:21 Aslan yine tarih yazdı İşte Galatasaray’a şampiyonluğu getiren kritik maçlar Aslan yine tarih yazdı! İşte Galatasaray'a şampiyonluğu getiren kritik maçlar
08:57 Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı Emmy ödüllü Yargı dizisi final yaptı! Başrol oyuncularının vedası duygulandırdı
08:44 Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz’un “Kafama sıkarım“ restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı Ayşe Ateş, Olcay Kılavuz'un "Kafama sıkarım" restiyle ilgili konuştu: Ne samimi ne de inandırıcı
08:36 Fenerbahçeli taraftar Ali Koç’un pankartını bıçakladı Fenerbahçeli taraftar Ali Koç'un pankartını bıçakladı
08:00 Sinan Akçıl’ın İzmir konserinde kazaya neden oldu Sinan Akçıl'ın İzmir konserinde kazaya neden oldu
07:53 Icardi, Florya’daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi Icardi, Florya'daki şampiyonluk kutlamasında Ali Koç forması giydi
07:46 Astrolog Meral Güven, Galatasaray’ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası küfürler savurdu
01:01 Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar silahla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2024 10:10:18. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa Gemlik'te Otomobil Bariyerlere Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement