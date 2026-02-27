Bursa Belediye Başkanı Bozbey, İftar Programında Bursa Gönüllüleri ile Buluştu - Son Dakika
Bursa Belediye Başkanı Bozbey, İftar Programında Bursa Gönüllüleri ile Buluştu

27.02.2026 10:39  Güncelleme: 11:55
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, iftar programında Bursa Gönüllüleri ile bir araya gelerek, hayal ettikleri Bursa'yı birlikte inşa ettiklerini vurguladı. Ekonomik zorluklara rağmen sosyal destekleri sürdüreceklerini belirtti.

(BURSA)Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar programında "Bursa Gönüllüleri" ile bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, hayal ettikleri Bursa'yı hep birlikte inşa ettiklerini söyledi.

Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde gerçekleşen buluşmada konuşan Bozbey, Ramazan ayının huzur ve bereketini Bursa'ya gönül veren vatandaşlarla paylaşmanın mutluluğu içinde olduğunu belirtti. Bozbey, Bursa Gönüllüleri ile birlikte hayal ettikleri kenti "el ele, gönül gönüle ve omuz omuza" inşa etmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti.

Ortak akıl, şeffaf yönetim, eşit söz hakkı ve Bursa sevgisiyle üretmeye devam edeceklerini dile getiren Bozbey, "Desteklerinizle tüm hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum. Tüm sorunları hep birlikte çözme konusunda irademizi ortaya koyacağız. Ekonomik olarak zor günler geçiriyoruz. Bu süreçte sosyal desteklerimizi sürdürüyoruz. Bu destekleri İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde veriyoruz. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak istiyoruz" dedi.

"Bursa Gönüllüleri, kentin geleceğini şekillendirecek"

Bursa için mücadele eden Bursa Gönüllüleri'ne büyük değer verdiklerini vurgulayan Bozbey, Bursa'nın daha yaşanabilir bir kent olması için hassasiyet gösteren herkese teşekkür etti. Bozbey, gösterilen özveri sayesinde Bursa'nın turizmden akıllı kent uygulamalarına kadar her alanda Türkiye'ye ilham verdiğini ve örnek olduğunu belirterek, "Sivil toplum kuruluşları ve paydaşlarımızla iş birliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmaların, kentimiz için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bizler eşit, adil ve hesap verebilen bir kurum oluşturuyoruz. Oluşturduğumuz yönetim modeli, Bursa'nın ileride de bu anlayışla yönetilmesini sağlayacak. Bursa Gönüllüleri'ni, kentin geleceğini şekillendirecek ve Bursa'nın geleceğine damga vuracak bir grup olarak görüyorum. Katkılarınızın Bursa'ya değer katacağına inanıyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Bursa Gönüllüleri Sorumlusu Batuhan Dinç de kent için yaptıkları çalışmaları anlatarak, her zaman kendilerine destek olan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

