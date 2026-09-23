Bursa Gürsu'da kumar ve trafik denetimlerinde 85 bin TL'yi aşan ceza kesildi - Son Dakika
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Bursa Gürsu'da kumar ve trafik denetimlerinde 85 bin TL'yi aşan ceza kesildi

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Bursa Gürsu\'da kumar ve trafik denetimlerinde 85 bin TL\'yi aşan ceza kesildi
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Bursa Gürsu'da 1000 polisle yapılan asayiş uygulamasında 539 kişinin UYAP sorgusu yapıldı, 232 araç kontrol edildi. Denetimlerde 2 ruhsatsız tabanca ve 5,4 gram metamfetamin ele geçirilirken kumar oynayan 5 kişiye ve sürücülere toplam 85 bin TL'den fazla ceza kesildi.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde 1000 polisin katılımıyla huzur ve asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında yapılan denetimlerde araçlar ve kişiler kontrol edildi, uyuşturucu ve kumar oynatılan iş yerinde nakit ele geçirildi. Uygulamada kural ihlali yapan sürücüler ile kumar oynadığı belirlenen kişilere toplamda 85 bin TL'den fazla idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube müdürlüklerinden toplam 1000 personelin katılımıyla Gürsu ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada sabit yol kontrol noktaları, hareketli devriyeler ve umuma açık iş yerleri eş zamanlı olarak denetlendi.

539 KİŞİNİN UYAP SORGUSU YAPILDI

Uygulamanın sabit ve hareketli yol denetimleri ayağında 539 kişinin UYAP sorgusu yapıldı. Araç ve kişiler üzerindeki aramalarda; 1 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında olmak üzere 2 ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 26 mermi ele geçirildi. Denetimlerde ayrıca 5,4 gram metamfetamin bulunurken, uyuşturucu ile yakalanan 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından kontrol edilen 232 araçtan kural ihlali tespit edilen 5 sürücüye toplam 27 bin 224 TL idari para cezası uygulandı.

KUMAR OYNAYANLARA CEZA

Ekiplerin umuma açık iş yerlerine yönelik denetimlerinde ise 15 iş yeri kontrol edildi ve 325 kişinin UYAP sorgusu gerçekleştirildi. Denetlenen 1 iş yerinde 5 kişinin çıkar amaçlı kumar oynadığı tespit edildi. Kumar oyununda kullanılan 1000 TL, 106 iskambil kağıdı ve 1 yazboza el konuldu. İş yeri sorumlusu hakkında 'Kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapılırken, kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye '5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34'üncü maddesi uyarınca toplam 58 bin 20 TL ceza kesildi.

Yapılan diğer kontrollerde ise 2 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinde ise '4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a muhalefet edildiği belirlenerek gerekli idari işlemler uygulandı.

Kaynak: DHA
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