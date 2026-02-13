Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Yavruları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Yavruları

Bursa Hayvanat Bahçesi\'nde Kırmızı Panda Yavruları
13.02.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 8 aylık kırmızı panda yavruları özel beslenme programıyla büyüyor.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 8 ay önce dünyaya gelen kırmızı panda yavruları, 4-5 ay süren anne sütünün ardından özel karışımla beslenmeye başladı.

Osmangazi ilçesinde 206 bin 600 metrekare alanda 11 gölet, 2 bin ağaç, 50 bin çalı ve 150 bin yer örtüsü bitkisi ile hayvanlar için doğal yaşam alanı ve barınakları bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesine ait hayvanat bahçesi, 138 tür ve 1076 hayvana ev sahipliği yapıyor.

Aslan, kaplan, leopar, sırtlan ve akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru ve iguana gibi türlerden sakinleri bulunan hayvanat bahçesi, her yıl yaklaşık 1 milyon ziyaretçiyi ağırlıyor.

Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliğine (EAZA) tam üye olan tesisin sakinlerinden, ana vatanı Himalayalar olan kırmızı pandalar, ziyaretçilerden en fazla ilgi gören hayvanlar arasında bulunuyor.

EAZA Avrupa Nesli Tehlike Altındaki Türler Üreme Programı (EEP) kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, 8 ay önce kırmızı panda çiftinden 2 sağlıklı yavru dünyaya geldi.

Bugünlerde 8 aylık olan, 4-5 ay anne sütüyle beslenen dişi ve erkek yavruya, bakıcılar tarafından özel beslenme programı uygulanıyor.

Elma, armut, yulaf, mısır gevreği, muz, bambu gibi karışımlarla beslenen yavrular, aşırı sıcak ya da soğuk havalarda, kendileri için özel hazırlanan klimalı odalarda barınıyor.

"Bambu yemeyi çok seviyorlar"

Bakıcı Yasin Yurtlu, AA muhabirine, 8 aylık olan kırmızı panda yavrularının genel sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Kış aylarında özel gıdalarla beslenen kırmızı pandaların ihtiyacı olan besin değerlerinin karşılandığını belirten Yurtlu, onları en çok elma, armut, özel karışımlar, yulaf, mısır gevreği ve muzla beslediklerini anlattı.

Yurtlu, bu hayvanların yüksek yerlerde yaşamayı sevdiğini belirterek "Yaklaşık 8 ay önce doğum gerçekleşti. İki yavrumuz var. Biri dişi, biri erkek. İlk 4-5 ay annesinin himayesi altında besleniyor, annesi emziriyor. Beş aydan sonra da kendileri yavaş yavaş bambu yapraklarını yemeye başlıyorlar. En çok tükettiği şeylerden biri bambu. Bambu yemeyi çok seviyorlar. Daha sonra meyvelerle tanışıyorlar. Yulaf karışımı veriyoruz. Şu an kendi iradeleriyle annesinden bağımsız beslenmelerini yapıyorlar." diye konuştu.

Kırmızı pandaların aşırı sıcağı sevmediğini dile getiren Yurtlu, "Klimalı odaları var. 25 derecenin üzerindeki havalarda klimalarını açıyoruz. Aşırı sıcağı sevmiyorlar. Soğuk havalarda daha hareketli daha dinçler. Özel bakım yapıyoruz. 3 tane yuvaları var. Ayrıca odaları var. Odaların içinde saman var. Sıcağı seven hayvanlar olmadığı için kar yağdığında ağaçların üzerinde durabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Anne Sütü, Hayvanlar, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Yavruları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman’ın cenazesinde bir araya geldi Fatih Terim ve Dursun Özbek, Candemir Berkman'ın cenazesinde bir araya geldi
Cankan’dan hayranlarını üzen haber Cankan'dan hayranlarını üzen haber
Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz’in kazancı dudak uçuklattı Kıvanç Tatlıtuğ ile partner olan Pınar Deniz'in kazancı dudak uçuklattı
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Köyü ayağa kaldıran cinayet 17 yaşında katil oldu Köyü ayağa kaldıran cinayet! 17 yaşında katil oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen Miçotakis’in hareketi basın toplantısına damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen Miçotakis'in hareketi basın toplantısına damga vurdu

11:30
Piyasalar alev alev Yeni günde bir tarihi rekor daha
Piyasalar alev alev! Yeni günde bir tarihi rekor daha
11:27
N’Golo Kante’nin bilinmeyenleri Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
N'Golo Kante'nin bilinmeyenleri! Haberi okuyunca hayran kalacaksınız
10:53
Galatasaray’ın gol kralı sözleşmeyi reddetti Takımdan ayrılacak
Galatasaray'ın gol kralı sözleşmeyi reddetti! Takımdan ayrılacak
10:48
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
Onlyfans sapkınları evlerinden tek tek böyle alındı
10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik CHP’li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
09:21
“Kara para“ soruşturması derinleşiyor 9 şirkete el konuldu
"Kara para" soruşturması derinleşiyor! 9 şirkete el konuldu
08:17
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon 109 şüpheli yakalandı
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 11:38:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Kırmızı Panda Yavruları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.