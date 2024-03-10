Bursa Hayvanat Bahçesi, Nesli Tehlike Altında Olan İbis Kuşu ve Mandarin Ördeklerine Ev Sahipliği Yapıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesince 26 yıl önce kurulan Hayvanat Bahçesi, nesli tehlike altında olan saman boyunlu ibis kuşu ve mandarin ördeklerine de ev sahipliği yapıyor.
Osmangazi ilçesi Soğanlı mevkisinde 1998 yılında 206 bin metrekare alanda kurulan, Avrupa Hayvanat Bahçeleri ve Akvaryumlar Birliği üyesi Bursa Hayvanat Bahçesi'nde 138 türden 1000'den fazla hayvan bulunuyor.
Her yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde aslan, kaplan, leopar, akbaba gibi yırtıcılar ile lama, zürafa, koala, tapir, kanguru, maymun gibi türler korunuyor.
Nesli tehlike altında olan bazı türlere de ev sahipliği yapan Bursa Hayvanat Bahçesi'nde renkli tüyleriyle ilgi gören kuşlar da yer alıyor.
Bu hayvanlardan saman boyunlu ibis kuşları ile mandarin ördekleri dikkati çekiyor. Kendileri için ayrılan özel kafeslerde nesillerini sürdürmeleri için gereken şartların sağlandığı, sevdikleri yiyeceklerle özenle beslenip bakımları yapılan nesli tehlike altındaki bu iki tür, dünyada yalnızca bazı hayvanat bahçelerinde görülebiliyor.
Türkiye'de sadece Bursa'da bulunduğu belirtilen saman boyunlu ibis kuşları, hayvanat bahçesine 2014 yılında Hollanda'dan getirildi.
Tesiste dünyaya gözlerini açan yavrularla 8 bireye ulaşan ibislere her gün balık, et ve tavuktan oluşan tek öğün veriliyor.
Saman boyunlu ibis kuşu, besin toplamaya elverişli kıvrık kavisli gagası ile yumuşak çamur, bitki ve köklerin etrafını karıştırıp sucul ve karasal böcekler, yumuşakçalar, kurbağa ve küçük sürüngenlerle besleniyor.
Kuluçka süresi 25 gün olan göçebe kuş türü saman boyunlu ibisler, kendilerine uygun yaşam alanı ararken sürekli hareket halinde oluyor.
Mandarin ördekleri birçok ülkede koruma altında
Japonya'ya özgü orta büyüklükteki ördek türü olan mandarinler ise özellikle erkeklerinin renkli ve gösterişli görünümleriyle diğer türlerden ayrılıyor.
Nesilleri tükenme tehlikesi altında bulunan mandarin ördekleri, dünyanın birçok ülkesinde korunma altındaki türler arasında sayılıyor.
Az sayıda olan, dünyada çok az sayıdaki özel hayvanat bahçesinde bulunan bu ördekler, Bursa'da 9 birey olarak yaşıyor.
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