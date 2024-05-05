Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguen ailesine 2 yeni üye - Son Dakika
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguen ailesine 2 yeni üye

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gelen 2 yeni yavru penguen, penguen sayısını 23'e çıkardı. Penguenler havuz keyfi yaparken yavrular ise anneleriyle birlikte doğal ortamlarında bakılıyor. Hayvanat bahçesindeki penguenlerin sayısı son 8 yılda 14'ten 23'e yükseldi.

05.05.2024 22:09
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Bursa Hayvanat Bahçesi'nde penguen ailesine 2 yeni üye

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'nin en sevimli üyelerinden olan penguen ailesine 2 yeni yavru daha katıldı. Hayvanat bahçesinde, yeni doğan 3 yavruyla birlikte penguen sayısı 23'e yükseldi.

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde dünyaya gözlerini açan Afrika penguenleri ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile karşılaşıyor. Penguenler hayvanat bahçesindeki yaşam alanlarında havuz keyfi yaparken yavru penguenler ise yeni yuvalarına ayak uydurmaya çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen yavru 2 yavru penguen ile hayvanat bahçesindeki penguenlerin sayısı 23'e yükselirken yavrular ise annelerinin gözetiminde, kendilerine sağlanan doğal ortamlarında bakılıyor.

8 yılda sayıları 14'ten 23'e çıktı

Bursa Hayvanat Bahçesi'nde Afrika penguenlerinin bakıcılığını yapan Ali Aydın, "2'si yavru olmak üzere 23 penguenimiz var. İlk 14 tane geldi, şu anda bu sayı 23'e çıktı. Bu yıl 2 yavru dünyaya geldi. Bakımları diğer hayvanlara nazaran biraz daha meşakkatli, bu iklime adapte etmeye çalışıyoruz. Şu anda bulunduğumuz iklime uygunlar fakat şartları daha iyiye götürmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 8 yıldır buradalar. Elimizden geldiğince hayvanların üremesi için uygun şartları temin etmeye çalışıyoruz. Günde 2 kez beslenme programları yapılıyor. Balık çeşitleri ile besleniyor. Hava sıcaklığı olarak 35 dereceye kadar herhangi bir sorun yaşamadan barınabiliyorlar. Afrika Pengueni oldukları için isminden de anlaşılacağı üzere sıcak havalarda yaşayabiliyorlar. Ortalama ömürleri de 19 yıl kadar sürebiliyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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