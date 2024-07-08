Bursa İl Müftülüğü, Diyanet Mola standının kapatılacağına dair karar tebliği almadı - Son Dakika
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Bursa İl Müftülüğü, Diyanet Mola standının kapatılacağına dair karar tebliği almadı

Bursa İl Müftülüğü, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki 'Diyanet Mola' standının kapatılacağına dair önceki yönetim tarafından müftülüğe bir karar tebliği ulaşmadığı gibi, mevcut yönetim tarafından da herhangi bir karar tebliğ edilmediğini duyurdu. BURULAŞ tarafından yapılan açıklamada ise standın kaldırılmasıyla ilgili herhangi bir karar tebliğ edilmediği belirtildi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da standın kaldırılması kararına tepki göstererek, gerekçelerin izaha muhtaç olduğunu ifade etti.

08.07.2024 12:29
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Bursa İl Müftülüğü, Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki "Diyanet Mola" standının kapatılacağına dair önceki yönetim tarafından müftülüğe bir karar tebliği ulaşmadığı gibi, mevcut yönetim tarafından da herhangi bir karar tebliğ edilmediğini duyurdu.

Müftülüğün X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, İl Müftülüğü tarafından 2019 yılından beri Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve yakınlarına yönelik Valilik onayıyla "Diyanet Mola" adıyla manevi destek hizmetlerinin yürütüldüğü kaydedildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BURULAŞ tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Diyanet Mola hizmeti konusunda gerçeği yansıtmayan iddialara yer verildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Önceki dönem yönetimi tarafından müftülüğümüze Diyanet Mola'nın kapatılacağına dair herhangi bir karar tebliği ulaşmadığı gibi mevcut yönetim tarafından da herhangi bir karar tebliğ edilmemiştir. Sadece mevcut BURULAŞ yetkilileri sözlü olarak kaldırma düşüncelerini tarafımızla paylaşmıştır. Terminal Cami din görevlilerimizce namaz aralarında nöbet usulüyle sürdürülen hizmet ile yolcuların soruları, sahih dini bilgilerle cevaplandırılmakta olup, yine talepleri kurumumuzla alakalıysa taleplerine karşılık verilmekte ve farklı kurumlardansa ilgili mercilere yönlendirilmesi sağlanmaktadır. Diyanet Yayınlarının nezih bir mekanda okunması imkanı da sağlayan mola standımızın atıl vaziyette olduğu ve sair uygunsuzluklara mekan olduğu ithamı da asılsızdır. Kurulduğu ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Diyanet Mola usulüne uygun bir şekilde önemli hizmetler ifa etmektedir."

Öte yandan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki "Diyanet Mola" standının kaldırılması kararına tepki gösterdi.

Gürkan, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kamuoyu ile paylaşılan standı kaldırma gerekçelerinin her birinin izaha muhtaç olduğunu aktardı.

Açıklamasında, "Bozbey Başkan, ya kandırılıyorsun ya da yalana ortaksın! Hangisi olduğunu sen söyle…" ifadelerini kullanan Gürkan, şunları kaydetti:

"BURULAŞ Genel Müdürlüğünün Ocak 2024'te (Alinur Aktaş Başkanımız dönemine ait olduğu kastedilen) almış olduğu böyle bir karar yokken kastettiğiniz karar kimin? Söz konusu stant için; İl Müftülüğü ile BURULAŞ arasında imzalanan protokol süresi ocak 2025 iken bu tarihin 1 Temmuz 2024 olduğunu nasıl belirlediniz? İlgili standın kaldırılması ve yeni yer belirlenmesi konusunda İl Müftülüğü yetkilileri 'Bizimle kimse diyaloğa geçmedi' diyorsa sizler kiminle iletişime geçtiniz? Halkımızın dini ihtiyaç ve beklentilerine cevap vermek, doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak amacını taşıyan 'Diyanet Mola' standını esnafımızın şikayet ettiğini söyleyerek sorumluluğu terminal esnafına yüklemek haksızlık değil de nedir? Eğer bu bilgileri BİRKOP Başkanlığı yapmış BURULAŞ Genel Müdürünüzden aldıysanız, terminal esnafıyla geçmişlerine bir daha bakın derim. ya da vatandaşlarımızın dini destek almasından çok rahatsızsınız."

Kaynak: AA

AK Parti, Bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa İl Müftülüğü, Diyanet Mola standının kapatılacağına dair karar tebliği almadı - Son Dakika

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