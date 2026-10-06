Bursa İnegöl'de bariyerlere çıkan otomobil yan durdu, sürücü yara almadan kurtuldu - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de bariyerlere çıkan otomobil yan durdu, sürücü yara almadan kurtuldu

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Bursa İnegöl\'de bariyerlere çıkan otomobil yan durdu, sürücü yara almadan kurtuldu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece yarısı Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde kontrolden çıkan otomobil bariyerlerin üzerine çıkarak yan durdu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolden çıkan otomobil, bariyerlerin üzerine çıkarak yan durdu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza gece yarısı Bursa- Ankara karayolu üzerinde İnegöl girişinde meydana geldi. Konya'dan Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Ömer E. (36) idaresindeki 06 BC 9452 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak yol kenarındaki bariyerlerin üzerine çıkıp, yan şekilde durdu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü, kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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