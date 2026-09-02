Bursa İnegöl'de dolandırıcılık soruşturmasında 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tamer Ö. ve Serhat S. tutuklanırken Seren K. adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, dolandırıcılık iddiaları kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İlçede dolandırıcılık iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Tamer Ö., Serhat S. ve Seren K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Tamer Ö. ile Serhat S., çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerden Seren K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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