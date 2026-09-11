Bursa İnegöl'de inşaatta projektörle çevreyi aydınlatan işçi akıma kapılıp yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir inşaatta projektörle karanlık alanı aydınlatan 18 yaşındaki işçi, elektrik akımına kapılıp yaralandı. Diğer işçilerin özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdüğü yaralı tedaviye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir inşaatta projektörle çevreyi aydınlatan Muhammet Ali A. (18), akıma kapılıp yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Akhisar Mahallesi Koza Sokak'taki inşaatta meydana geldi. Muhammet Ali A. iddiaya göre, inşaattaki karanlık alanı projektörle aydınlatırken elektrik akımına kapıldı. İnşaattaki diğer işçiler tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Muhammet Ali A. tedaviye alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Bursa İnegöl'de inşaatta projektörle çevreyi aydınlatan işçi akıma kapılıp yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?