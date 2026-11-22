Bursa'nın İnegöl ilçesinde dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışık ihlali yapan 21 sürücüye toplam 105 bin TL ceza uygulandı.

İnegöl ilçesinde trafiği tehlikeye atan sürücülere yönelik dron destekli denetim yapıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri tarafından özellikle İnegöl- Yenişehir Yolu üzerindeki kavşaklarda kırmızı ışık ihlalleri denetlendi. Trafik Büro Amirliği ekipleri, dronla kavşakları havadan izleyip kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etti. Belirlenen araçlar, polis ekipleri tarafından durduruldu.

Toplam 21 sürücünün kırmızı ışık ihlali yaptığını belirleyen ekipler, sürücülere kişi başı 5'er bin TL'den toplam 105 bin TL cezai işlem uyguladı. Ekiplerin, ilçenin çeşitli yerlerinde denetimlerini arttırarak devam edeceği öğrenildi.