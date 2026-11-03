Bursa İnegöl\'de korsan taksi çağıran 4 yolcu ile 2 sürücüye 232 bin lira ceza kesildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen 2 sürücüye ve bu taksileri kullanan 4 yolcuya toplam 232 bin lira idari para cezası uygulandı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, korsan taşımacılığı tespit etmek amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, durdurdukları araçların sürücülerine, yolcuların isimlerini sordu.

Sürücülerin yolcuların isimlerini bilmediği, yolcuların mobil uygulama üzerinden korsan taksi çağırdığı tespit edildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, 2 sürücüye toplam 200 bin lira, 4 yolcuya 32 bin lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 1 ay süreyle el konulurken araçlar 60 gün süreyle trafikten men edildi.