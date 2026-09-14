Bursa İnegöl'de lenf kanserini yenen tıp öğrencisi Azra Bulut, hematoloji uzmanı olmak istiyor - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de lenf kanserini yenen tıp öğrencisi Azra Bulut, hematoloji uzmanı olmak istiyor

Bursa İnegöl\'de lenf kanserini yenen tıp öğrencisi Azra Bulut, hematoloji uzmanı olmak istiyor
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2019'da lenf kanseri teşhisi konulan ve otolog kök hücre nakliyle hastalığı yenen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Azra Bulut, mezuniyetinin ardından iç hastalıkları ve hematoloji alanında çalışmayı hedefliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 6 yıllık tedavi ve takip sürecinin ardından lenf kanserini yenen tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Azra Bulut, mezuniyetinin ardından iç hastalıkları ve hematoloji alanında çalışarak aynı hastalıkla mücadele edenlere umut olmayı hedefliyor.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi olan Azra Bulut'a 2019 yılında lenf kanseri teşhisi konuldu.

Kemoterapi tedavisi gören Bulut'un kendi kök hücreleri toplanarak otolog nakil için saklandı.

İlçede çok sayıda kişinin kök hücre bağışçısı olmak için sıraya girdiği süreçte Bulut'a otolog kök hücre nakli (hastanın kök hücrelerinin toplanıp dondurularak saklanması, kemoterapi veya radyoterapi sonrası yeniden vücuduna verilmesi işlemi) gerçekleştirildi.

Kök hücre nakli sonrası kritik bir yılı ve ardından geçen 5 yıllık takip sürecini de sorunsuz atlatarak kanseri yenen Bulut, mezuniyetinin ardından iç hastalıkları uzmanlığının yanı sıra hematoloji yan dalını seçerek bu kanserin tedavisinde görev almayı hedefliyor.

Bulut, her yıl 15 Eylül Dünya Lenfoma Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinliklerde de hastalıkla mücadele edenlere moral aşılıyor.

"Yan dal olarak hematolojiyi seçmek istiyorum"

Bulut, AA muhabirine, otolog kök hücre nakli sayesinde bu hastalığı yendiğini söyledi.

Nakilden sonraki ilk bir yılın önemine değinen Bulut, "Artık kontrollere bile gerek kalmıyor. Şu anda kontrolsüz bir şekilde, hastaneye gitmeden sağlıklı bir şekilde hayatıma devam ediyorum." dedi.

Tedavi sürecinde doktorlarından etkilendiğini ve bu nedenle hematoloji alanına yönelmeye karar verdiğini dile getiren Bulut, şöyle devam etti:

"Şu an Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisiyim. Mezuniyetten sonra doktor olarak hayatımı sürdüreceğim. Ben dahiliye alanında ihtisas yaparak yan dal olarak hematolojiyi seçmek istiyorum. Hematoloji, kan hastalıkları ve kan kanserlerinin, yani benim hastalığımın da dahil olduğu hastalıklarla ilgilenen bölüm. Ben hastanede yattığım dönemde fakültenin birinci sınıfını yeni bitirmiştim. Bu süreçte ilgim olan bölümleri araştırıyordum. Hematolojide geçirdiğim dönemde hastayken diğer alanlarla da ilgiliydim. Orada yatan hastalar üzerinde gördüğüm vakalar ilgimi çekmişti."

"Size destek olmak isteyenlere izin verin"

Bulut, "Belki de bir gün bu hastalığa sahip olan insanları iyileştiririm. Bir gün belki tedavi bile geliştirebilirim. Mezun olduktan sonra hematoloji uzmanlığı yaparak tüm kanser hastalarını iyileştirmek ve onların tedavisinde bir parça olmak çok istiyorum." ifadesini kullandı.

Tedavi gören hastalara tavsiyelerde bulunan Bulut, şunları kaydetti:

"Doktorunuzun dediğinden çıkmayın. Çevrenizle olan bağlarınızı kesmeyin. Size destek olmak isteyenlere izin verin. Tedavinin gerektirdiği yasak ve sınırlandırmalara uymak gelecekteki hayatınızı etkileyecektir."

Kaynak: AA

Gazi Üniversitesi, İnegöl, Güncel, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa İnegöl'de lenf kanserini yenen tıp öğrencisi Azra Bulut, hematoloji uzmanı olmak istiyor - Son Dakika

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