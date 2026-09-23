Bursa İnegöl'de sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Bursa İnegöl'de sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi, sürücü hafif yaralandı

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Bursa İnegöl\'de sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi, sürücü hafif yaralandı
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Bursa İnegöl'de, Bursa-Ankara kara yolu girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sıvı tuz yüklü tanker yağmur suyu kanalına devrildi. Hafif yaralanan sürücü İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda yağmur suyu kanalına devrilen sıvı tuz yüklü tankerin sürücüsü hafif yaralandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında, Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa yönüne seyreden Güven M.'nin (40) kontrolünü kaybettiği 59 AHF 668 plakalı sıvı tuz yüklü tanker, yağış nedeniyle yoldan çıkıp yağmur suyu kanalına devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Güven M., ekiplerin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa İnegöl'de sıvı tuz tankeri yağmur suyu kanalına devrildi, sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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