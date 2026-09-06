Bursa İznik'te sazlık yangını 1 saatte söndürüldü, soğutma çalışması başladı
Bursa'nın İznik ilçesindeki Göçebe Oyun Alanı'nda saat 02.00 sıralarında sazlık yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yangını yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle kontrol altına aldı; soğutma çalışması yapılırken, çıkış nedeni araştırılıyor.
BURSA'nın İznik ilçesinde sazlıkta çıkan yangın, 1 saatte söndürüldü.
Göçebe Oyun Alanı'ndaki sazlıkta saat 02.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, ekipler bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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