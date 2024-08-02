Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var - Son Dakika
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Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var

Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var

Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turan Uzun, katıldığı halı saha maçında kalp krizi geçirdi. Uzun, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Uzun'un hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

02.08.2024 00:57
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Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.

Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Kalp Krizi Geçirdi
Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var - Son Dakika

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