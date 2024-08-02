Belediye Başkan Yardımcısı halı saha maçında kalp krizi geçirdi, hayati tehlikesi var

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Bursa Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun, halı saha maçında geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun dün akşam arkadaşları ile halı sahada maçı sırasında rahatsızlanarak yere yığıldı.

Karacabey Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Uzun

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Arkadaşlarının ilk müdahalesinin ardından Turan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun'un kalp krizi geçirdiği, hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.